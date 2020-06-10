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Пандемия коронавируса нового типа

Власти НАО повысили выплаты нескольким категориям медиков, борющихся с коронавирусом

В частности, выплаты для врачей составляют 60 тыс. рублей

ТАСС, 10 июня. Власти Ненецкого автономного округа (НАО) повысили региональные выплаты нескольким категориям медиков, которые лечат пациентов от коронавируса в закрытых на самоизоляцию стационарах. Соответствующее постановление подписал врио главы региона Юрий Бездудный.

Теперь выплаты для врачей составляют 60 тыс. рублей (ранее они могли получить 40 тыс. рублей), для среднего медперсонала - 37,5 тыс. рублей (ранее 25 тыс. рублей), для прочего медперсонала - 22,5 тыс. рублей (ранее 15 тыс. рублей).

"Постановление вступает в силу со дня опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 10 апреля 2020 года", - говорится в документе, опубликованном в среду на сайте правительства.

Ранее в пресс-службе правительства сообщали, что медики НАО, работающие с пациентами с новой коронавирусной инфекцией, получили дополнительные выплаты за апрель в полном объеме. Всего было выплачено порядка 2,4 млн рублей из федерального и окружного бюджетов.

В НАО зафиксировано 80 случаев заболевания, 60 человек выздоровели и выписаны. С 22 мая в регионе действует масочный режим, ношение масок на улице не является обязательным.

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РоссияАрктика сегодняНенецкий автономный округПандемия коронавируса нового типа
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