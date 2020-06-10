Власти Коми предоставят участки под строительство дома нуждающимся в жилье медикам

СЫКТЫВКАР, 10 июня. /ТАСС/. Медицинские работники в Республике Коми, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, могут претендовать на бесплатные земельные участки под строительство индивидуального дома. Такой закон принял в среду Госсовет Коми, сообщил врио главы региона Владимир Уйба.

"В список льготных категорий, имеющих право на бесплатное предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства, включены медработники, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий", - сказал Уйба, обратившись к жителям региона по итогам заседания Госсовета.

По информации Минимущества региона, в список льготников, имеющих право на бесплатные земельные участки включены медики, которые оказывают первичную доврачебную, врачебную или специализированную, а также скорую медицинскую помощь. Учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, ведут муниципалитеты.