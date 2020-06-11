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Пандемия коронавируса нового типа

Постояльцы домов для инвалидов и престарелых составляют половину умерших от COVID-19 в ФРГ

Как выяснили ученые из Университета Бремена, смертность среди тех, кто нуждается в уходе, более чем в 50 раз выше, чем среди остального населения

БЕРЛИН, 11 июня. /ТАСС/. Постояльцы домов для инвалидов и престарелых составляют примерно половину всех умерших от последствий заражения коронавирусом в Германии. К такому выводу пришли ученые из Университета Бремена, сообщается в среду на сайте учреждения.

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"Смертность среди тех, кто нуждается в уходе, более чем в 50 раз выше, чем среди остального населения", - отметил участник исследования, профессор Хайнц Ротганг. При этом лишь примерно один процент населения Германии живет в домах для инвалидов и престарелых. Ученые изучили ситуацию в 824 подобных центрах, 701 амбулаторной службе по уходу и 96 полустационарных учреждениях.

В Германии по состоянию на среду, согласно данным института вирусологии имени Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ), с начала пандемии коронавирусом заразился 184 861 человек (плюс 318 по сравнению с днем ранее), выздоровели около 170 700 (плюс 500). Число скончавшихся от последствий заболевания составило 8 729 (плюс 18).

Теги
ГерманияПандемия коронавируса нового типа
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