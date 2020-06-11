Рособрнадзор протестирует на ЕГЭ технологию поведенческого анализа

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Рособрнадзор намерен протестировать технологию поведенческого анализа с использованием нейросетей для выявления нарушений при проведении единого госэкзамена в ряде регионов России. Об этом порталу " Будущее России. Национальные проекты ", оператором которого выступает ТАСС, сообщили в пресс-службе ведомства.

"В ряде регионов в этом году будет применена в апробационном режиме другая технология - поведенческий анализ с использованием нейросетей. Апробация будет проведена в рамках работ по видеонаблюдению за ходом проведения ЕГЭ", - сообщили в Рособрнадзоре, не уточнив, о каких регионах идет речь.

Технология предполагает, что система посредством "машинного зрения" определяет возможные нарушения поведения сдающего экзамен человека и фиксирует их. "Такие "подозрения на нарушения" поступают на верификацию онлайн-наблюдателю, который, просмотрев отрезок видеозаписи, определит, имеет ли место нарушение (подтвердит или отклонит его). Далее метка попадет на модерацию и, при положительном решении модератора, в отношении участника могут быть применены меры, предусмотренные за нарушение порядка проведения государственной итоговой аттестации", - отметили в ведомстве.

В Рособрнадзоре напомнили, что в ходе проведения ЕГЭ в 2019 году апробацию прошла технология распознавания лиц, после чего были сформулированы предложения и подходы по ее дальнейшему тиражированию. "В 2020 году будет продолжен анализ возможностей применения данной технологии в ходе процедуры ЕГЭ", - указали в ведомстве.

Ранее глава Минпросвещения сообщил, что 29 и 30 июня пройдут пробные ЕГЭ. Позднее в министерстве уточнили, что в эти даты пройдет проверка готовности системы к обязательному выполнению всех рекомендаций и предписаний Роспотребнадзора на местах. Основная волна сдачи начнется с 3 июля. Экзамены в этом году будут сдавать только те выпускники, кто планирует поступать в вузы. Вторая волна сдачи для тех, кто по уважительным причинам не смог принять участие в экзаменах в июле, назначена на 3, 5, 7 и 8 августа.