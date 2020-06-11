Гидрометцентр предупредил о "раннем бархатном сезоне" в ближайшие выходные

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Температура воды в реках и водоемах Москвы и Подмосковья повысится до 20 градусов к выходным, однако понизится температура воздуха. Таким образом, вместо купального сезона в столичном регионе начнется "ранний бархатный сезон", сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"К выходным температура воды будет 20 градусов и выше, но зато понизится температура воздуха. Вроде бы купальный сезон, но я бы сказал, что это такой ранний бархатный сезон. Ведь он характеризуется примерным равенством температуры воды и воздуха", - сказал он.

По данным Гидрометцентра, в четверг днем в Москве ожидается плюс 30-32 градуса, в пятницу - 23-25 градусов, в субботу - плюс 17-19 градусов, в воскресенье - 16-21 градус тепла.