Нарколог Минздрава: пьяных водителей в РФ может быть в два раза больше, чем их выявляют

"В 2019 году пьяных за рулем было более 46 тыс. человек, это только по подтвержденным данным. Я думаю, что эту цифру вполне можно умножить на два, если не больше, - поделился Брюн своим мнением с ТАСС. - Я думаю, что победить проблему пьяного вождения будет возможно, если каждый участник дорожного движения, заметив какое-то неправильное поведение другого водителя или увидев, что человек в состоянии алкогольного опьянения пытается сесть за руль, сообщит в полицию. Если каждый гражданин будет обращать внимание на случаи пьяной езды и сообщать об этом куда следует, тогда, я думаю, ситуация изменится к лучшему".

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн считает, что число случаев управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения может быть в два раза больше, чем зафиксировано в официальной статистике. Эксперт придерживается мнения, что бороться с пьяным вождением может помочь бдительность граждан, которые сообщали бы о подозрительных случаях на дорогах.

По данным за 2019 год, которые имеются в распоряжении ТАСС, общее число лиц, управлявших транспортным средством и направленных сотрудниками правоохранительных органов на медосвидетельствование для проверки на состояние опьянения (алкогольного, от наркотических средств или психотропных веществ), составляет чуть более 198 тыс. человек. Из них факт алкогольного опьянения был подтвержден у 46,4 тыс. В 2018 году эти данные составляли 217,3 тыс. и 52,2 тыс., в 2013 - 343,8 тыс. и 123 тыс. соответственно.

Согласно показателям состояния безопасности дорожного движения, в 2019 году в РФ совершено 14 689 ДТП с участием водителей транспортных средств, находившихся в состоянии опьянения. В результате погибли 4 185 человек и были ранены 24 921 человек.

Ситуация с Ефремовым

В понедельник у дома 3 на Смоленской площади произошло ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Он на большой скорости выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с фургоном, водитель которого, 57-летний Сергей Захаров, умер в больнице. Экспертиза установила, что актер находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. В его крови нашли следы наркотиков.

"Нужно понимать психологию артистов в широком смысле этого слова. Они всегда живут на грани возможного, они так устроены - они хрупкие, они тонкие. И Михаил Ефремов - не единственный, кто прошел этот широкий, драматический, трагический путь. Мы можем вспомнить тысячи художников и артистов, которые страдали алкоголизмом", - сказал Брюн.

По его словам, причиной алкоголизма могут стать многие факторы - генетические, врожденные, социальные и другие. Например, отношение человека к алкоголю начинает формироваться еще с детских лет, когда ребенок наблюдает, как на него реагируют родители. Если, выпивая, родители проявляют радость и веселье, дети в дальнейшем могут ассоциировать алкоголь с чем-то положительным. "Далее причиной злоупотребления может стать кризис подросткового возраста, конфликты, которые могут возникать, приобщение к той или иной субкультуре. Во взрослом возрасте может также влиять окружение человека и различные ситуации в жизни", - пояснил нарколог.

Брюн отметил, что у человека есть некий порог чувствительности на различные раздражители. У творческих людей он зачастую низкий, поэтому они очень неоднозначно и ярко могут реагировать на какую-нибудь ситуацию. "Нужно понимать, что среди людей шоу-бизнеса очень много амбициозных людей, и когда амбиции выше, чем реализация, то получается такой серьезный внутренний конфликт, иногда неразрешимый. Для очень многих людей, не только артистов, алкоголь является неким суррогатным лекарством, которым они пытаются облегчить свое состояние. Это не оправдывает их, потому что, когда люди попадают в какие-то сложные жизненные ситуации, должны обращаться к врачам, а не идти в винный магазин, - рассказал эксперт. - Чем талантливее человек, тем больше вреда им наносит употребление наркотиков и алкоголя. Весь ужас и драматизм ситуации со знаменитостями в том, что люди начинают им подражать, это проблема".

"Если артист ответственно относится к своему творчеству, он должен понимать, что злоупотребление алкоголем ставит крест на его карьере или снижает творческий потенциал. Злоупотребление алкоголем приводит к слабоумию и имеет множество других негативных последствий. Если человек ответственно отнесется к ситуации, то нет никаких препятствий, чтобы преодолеть эту зависимость. Мы знаем множество примеров, когда люди совершенно нормально справлялись с этой проблемой", - заключил нарколог.