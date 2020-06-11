Мэр Бостона распорядился временно демонтировать статую Колумба после акта вандализма

НЬЮ-ЙОРК, 11 июня. /ТАСС/. Власти города Бостон решили временно демонтировать статую Христофора Колумба (1451-1506) после того, как она подверглась акту вандализма. С таким заявлением выступил в среду мэр Бостона Марти Уолш, его слова приводит газета The New York Times .

Протестующие в связи со смертью в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда в ночь со вторника на среду обезглавили статую Колумба, установленную в районе Норт-Енд. Таким образом, указывает газета, они выражали протест против расизма. Осколки головы статуи были найдены полицейскими неподалеку. Ведется расследование инцидента.

В свою очередь мэр Бостона распорядился временно демонтировать статую, которая уже не в первый раз стала мишенью вандалов. "Эта статуя неоднократно подвергалась актам вандализма в Бостоне, и, учитывая дискуссию, которая разворачивается сейчас в нашем городе и во всей стране, мы намерены уделить некоторое время оценке ее исторической значимости", - подчеркнул Уолш. Он указал, что статуя по крайней мере "некоторое время будет находиться в хранилище".

Также в ночь на среду группа протестующих снесла статую Колумба, установленную в Бёрд-парке в Ричмонде (штат Вирджиния), и сбросила ее в озеро. Память о Колумбе чтят в США, она увековечена во многих географических названиях, во многих городах установлены его статуи. При этом многие связывают его фигуру с притеснением представителей коренного населения страны, которые считают его колонизатором и убийцей.

Дискуссия о целесообразности наличия спорной символики и памятников, в том числе связанной с конфедератами, разгорелась в стране с новой силой в свете смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Конфедерация южных штатов существовала на территории современных США с 1861 по 1865 год. Во время Гражданской войны в США солдаты рабовладельческого Юга сражались с северянами. Войну они проиграли, рабство было отменено, однако различная символика конфедератов, в том числе флаги и статуи, осталась в некоторых южных штатах, несмотря на протесты тех, кто считает ее расистской.

Массовые протесты и беспорядки вспыхнули во многих штатах США после смерти в Миннеаполисе Джорджа Флойда. Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции уволены, им предъявлены обвинения. В борьбе с беспорядками к местным правоохранительным органам подключалась национальная гвардия, примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.