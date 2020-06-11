Власти Сахалина назвали причину продления карантина на базе "Восток"

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 июня. /ТАСС/. Положительный тест на коронавирусную инфекцию у одного из граждан, содержащихся в обсерваторе на базе спорткомплекса "Восток" в пригороде Южно-Сахалинска, стал причиной продления там карантина. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

В среду в социальных сетях и местных СМИ распространилась информация, что в обсерваторе "Восток" насильно и незаконно удерживают людей на карантине дольше положенных 14 дней. Люди якобы объявили голодовку. Областная прокуратура организовала проверку.

"У одного человека была обнаружена коронавирусная инфекция. В связи с этим Роспотребнадзор увеличил сроки пребывания в одном из корпусов лагеря", - сообщил губернатор.

По информации областных властей, часть граждан проявила несогласие с решением Роспотребнадзора, требуя отправки из лагеря. Свое недовольство люди аргументируют не только сроками изоляции, но и жалобами по поводу отсутствия их национальной еды.

На месте сейчас работают сотрудники Роспотребнадзора. Части граждан в обсерваторе выданы предписания, они завтра его покинут. Несколько человек из близкого круга контактов заболевшего будут переведены в другой изолятор. В настоящее время в обсерваторе "Восток" сидят на карантине 57 человек.

Ситуация в регионе

В Сахалинской области действуют одни из самых жестких в стране ограничительных мер для приезжих. Прибывающие в островной регион пассажиры должны иметь отрицательные результаты экспресс-тестов на коронавирус, полученные не более чем за три дня до приезда, а также пройти повторный тест в аэропорту и на паромной переправе сразу после приезда. Кроме того, при въезде в область необходимо наличие цифрового пропуска, получить его могут официально работающие там или имеющие близких родственников. Кроме того, все без исключения отправляются на сутки в обсерваторы. Пассажиры с отрицательными тестами проходят двухнедельный карантин дома при наличии местной прописки. Люди без сахалинской регистрации остаются в обсерваторах на 14 дней. В области работает 22 обсерватора, в основном - в Южно-Сахалинске, для временного содержания граждан приспособили гостиницы, спорткомплексы.

В настоящее время в Сахалинской области лечение от коронавирусной инфекции проходят 187 человек, 78 пациентов выздоровели и выписались из больницы. Не зарегистрировано ни одного смертельного случая. Островной регион входит в число субъектов страны с самой благоприятной эпидобстановкой на фоне пандемии.