В МЧС рассказали, какую температуру следует выставлять на кондиционерах при жаре

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Специалисты МЧС России при жаре не советуют выставлять на кондиционерах температуру меньше 23-25 градусов, а также пить очень холодные напитки. Об этом говорится в рекомендациях МЧС.

"Следует выставлять на кондиционерах температуру не менее 23-25 градусов, не находиться в помещениях с кондиционерами во влажной одежде", - говорится в рекомендациях.

Кроме того, в МЧС во время жары советуют выпивать не менее 2-2,5 л жидкости в сутки. Это может быть чай, минеральная столовая негазированная вода, подсоленная вода, прохладные напитки. "При этом не стоит употреблять очень холодные напитки", - отмечают специалисты.

В рекомендациях также говорится, что во время жары лучше чаще бывать в помещении, ежедневно проводить дома влажную уборку, а также наглухо закрывать двери. Вместе с тем, стоит меньше курить, считают в МЧС. Спастись от жары также помогут влажные обтирания или прохладный душ, но с температурой воды не ниже 30 градусов.

Температура выше климатической нормы на 5-9 градусов с 9 по 13 июня ожидается в регионах Центрального федерального округа.