В трех регионах России планируется исследовать популяционный иммунитет к коронавирусу

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Исследование состояния популяционного иммунитета к коронавирусу планируется провести на территории Хабаровского края, Тюмени и Санкт-Петербурга в июне.

Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека сообщает, что на территории трех пилотных регионов запланировано проведение оценки популяционного иммунитета к вирусу SARS CoV-2. Сероэпидемиологическое исследование планируется в июне 2020 года на территориях Хабаровского края, Тюмени и Санкт-Петербурга с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения при участии медицинских организаций регионов", - говорится в сообщении ведомства.

В исследование будут включены дети от одного года до 17 лет включительно, а также взрослые шести возрастных групп: 18-29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет, 60-69 лет, 70 лет и старше.

Как сообщает Роспотребнадзор, полученные в ходе исследования данные будут необходимы "для разработки прогноза развития эпидемиологической ситуации в отдельно взятом регионе и в стране в целом, а также для выявления особенностей эпидемического процесса и планирования мероприятий по специфической и неспецифической профилактике новой коронавирусной инфекции".