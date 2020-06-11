Кружковое движение и Wargaming выведут на рынок GameNet НТИ игры школьников и студентов

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Победителями первого этапа GameNet-челленджа Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ) и компании Wargaming стали 10 команд школьников и студентов со всей России, которые создали прототипы мобильных игр в жанре hypercasual. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Кружкового движения.

"Лучшими признаны 10 команд из Москвы, Севастополя, Барнаула, Перми, Петрозаводска, Киева, Челябинска, Уфы. Молодые разработчики представили головоломки, платформеры, стратегии, которые предлагают разные ролевые модели для игроков - космический пилот, разрушающий астероиды, ученик, скучающий на уроке геометрии, гонщик на киберпанк-машине, собака археолога, мастер меча - и привлекают внимание к актуальным проблемам в образовании, экологии и обществе. <...>В ближайшие два месяца команды под руководством экспертов из игровой индустрии будут дорабатывать свои проекты до полноценных игр, готовых к публикации в мобильном магазине и выходу на новый рынок GameNet НТИ", - сказали в пресс-службе.

Всего участниками онлайн-челленджа стали 865 школьников и студентов из 61 региона России и восьми зарубежных стран. В течение двух месяцев они разрабатывали мобильную игру в самом развивающемся на данный момент игровом жанре, hypercasual. Это игры без сложного сюжета с максимально простым управлением и понятной целью. Параллельно команды проходили образовательную программу, изучая геймдизайн, программирование, аналитику, монетизацию, с участниками работали крупные такие компании игровой индустрии как Wargaming, Pixonic, Azur Games, Kefir Studio, DevToDev, OWL Stidio и другие.

В следующие два месяца 10 лучших проектов пройдут акселерацию: школьники и студенты будут плотно работать с экспертами игровой индустрии и готовить игры к выведению на рынок. Ожидается, что по итогам челленджа на рынке появится несколько новых игр, разработчики которых начнут сотрудничать с компаниями-лидерами игровой сферы и станут частью нового рынка Национальной технологической инициативы - GameNet НТИ.

"Мы считаем, что школьники способны пробовать свои силы на новых рынках, формируя технологические и предпринимательские команды. Челлендж показал, что на рынке GameNet это вполне реально: ребята разрабатывают вполне достойные игровые продукты. На следующих этапах вместе с нашими партнерами из бизнеса мы поможем ребятам выйти на реальный рынок", - процитировала пресс-служба лидера рабочей группы Кружковое движение НТИ Дмитрия Земцова.

Кружковое движение

Кружковое движение НТИ - всероссийское сообщество технологических энтузиастов. Его цель - сформировать следующее поколение предпринимателей, инженеров, ученых и управленцев. Среди инициатив движения - олимпиада НТИ, проектные школы "Практики будущего", фестивали идей и технологий Rukami, программа конкурсов и проектов в области космоса "Дежурный по планете", цифровая платформа управления талантами.

Задачи НТИ интегрированы в нацпроект "Наука". Согласно целям нацпроекта, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Нацпроект предусматривает обновление не менее чем на 50% приборной базы у ведущих научных организаций.