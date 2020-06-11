Режим полной самоизоляции Камчатки продлят до 30 июня из-за пандемии

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 июня. /ТАСС/. Режим полной самоизоляции Камчатки в четверг продлят до 30 июня из-за угрозы распространения коронавируса, сообщил ТАСС заместитель председателя правительства Камчатского края Роман Василевский.

"Режим самоизоляции региона будет продлен до 30 июня. Сегодня будет подписано соответствующее распоряжение", - сказал Василевский.

При режиме полной самоизоляции гражданам не следует покидать места проживания (пребывания), за исключением ряда случаев. К ним относятся: обращение за экстренной медицинской помощью, случаи прямой угрозы жизни и здоровью, следование к месту работы для людей, которые в силу профессиональной деятельности или занимаемых должностей не могут не выходить на работу. Кроме этого, разрешается посещать ближайшие магазины, выгуливать животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания, выносить отходы до мусорных баков. При этом жителям предписано соблюдать дистанцию - не менее 1,5 метра один до других людей в общественных местах и общественном транспорте, за исключением поездок на такси.

Режим полной самоизоляции ввели на Камчатке с 1 апреля, он продлен до 30 июня. На полуострове зарегистрировано 1 255 случаев заражения коронавирусом. 425 человека выздоровели, 28 пациентов умерли.