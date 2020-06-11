Врачам на Дальнем Востоке по поручению Трутнева передали 29 тыс. защитных костюмов

ТАСС, 11 июня. Фонд развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ) доставил на Дальний Восток новую партию средств индивидуальной защиты для врачей, сообщила пресс-служба Минвостокразвития РФ.

"Фонд развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ) доставил в регион очередную крупную партию защитной амуниции для медицинских работников. Региональным медикам переданы 108 тыс. защитных очков. Еще 98 тыс. защитных очков и дополнительная партия из 29 тыс. защитных костюмов для работы с пациентами, инфицированными коронавирусом, прибудет до конца следующей недели", - говорится в сообщении.

Средства индивидуальной защиты распределяют между дальневосточными регионами в соответствии с оперативными данными о потребностях медицинских учреждений.

Дополнительные медсредства для Дальнего Востока закупают по поручению вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева при содействии Минвостокразвития России. Средства выделяет ФРДВ совместно с крупными компаниями, реализующими проекты в округе.

Как отмечал ранее Трутнев, закупка идет благодаря участию представителей бизнеса. Помощь врачам Дальнего Востока оказывают более двух десятков компаний. Всего приобретено 289 тыс. защитных комбинезонов, 206 тыс. защитных очков, 408 тыс. респираторов и 200 тыс. пар медицинских перчаток.

Наряду с централизованной закупкой средств индивидуальной защиты пять регионов Дальнего Востока (Бурятия, Забайкальский край, ЕАО, Магаданская область и Камчатский край) получили прямую финансовую помощь для покупки необходимого медицинского оборудования.