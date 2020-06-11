Гидрометцентр рассказал, какая погода ожидает москвичей в ближайшие выходные

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Температура воздуха в Москве опустится до 16 градусов тепла в выходные. Такой температурный фон на 1-2 градуса ниже нормы, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В субботу уже температурный фон 16-21 градус в Московской области, и эта температура ниже нормы на 1-2 градуса. После такой жары, конечно, это будет очень сильное понижение", - сказал он.

По словам Вильфанда, в понедельник-вторник температура придет в климатическую норму. "Потом начнется небольшое повышение, но не до 30 градусов. Таков предварительный прогноз", - отметил он.

По данным Гидрометцентра, в четверг днем в Москве ожидается плюс 30-32 градуса, в пятницу - 23-25 градусов тепла, в субботу - плюс 17-19 градусов, в воскресенье - 16-21 градус тепла.