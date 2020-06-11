Более 7,3 тыс. медиков Минобороны получат выплаты за работу с коронавирусными больными

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Более 7,3 тыс. медицинских работников Минобороны РФ получат дополнительные стимулирующие выплаты за май за работу с пациентами с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили журналистам в четверг в Минобороны РФ.

"За май выплаты получат более 7,3 тыс. медицинских работников Министерства обороны Российской Федерации, в том числе гражданский персонал, работающий в ведомственных медицинских учреждениях. Ранее в апреле стимулирующие выплаты получили 4,5 тыс. человек", - сказали в Минобороны.

В военном ведомстве сообщили, что размер выплат составит от 25 до 80 тыс. рублей в зависимости от важности выполняемых задач.

Ранее российские военные специалисты оказали помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией в Италии, Сербии, Боснии и Герцеговине, ведутся работы в Армении.

Военные медики и специалисты подразделений РХБ защиты Минобороны России были переброшены в Дагестан для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Сводный отряд Минобороны России также был направлен в Северо-Енисейский район Красноярского края для оказания помощи.