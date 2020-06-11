Более 330 больных с коронавирусом лечатся во временном госпитале в Кубинке

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Более 330 человек, зараженных коронавирусом, получают медицинскую помощь во временном медицинском центре, развернутым Минобороны РФ в подмосковной Кубинке. Об этом сообщили журналистам в оборонном ведомстве.

"За время работы центра военными медиками уже было вылечено и выписано 157 пациентов. На сегодняшний день в специализированных боксах получают необходимое лечение 334 человека", - сказали в Минобороны.

В военном ведомстве отметили, что в работе временного центра задействованы врачи-инфекционисты и медсестры из Военно-медицинской академии имени Кирова, а также медицинских служб Центрального и Восточного военных округов. Также к оказанию помощи привлечены курсанты выпускных курсов академии. "Допуск курсантов и слушателей академии к оказанию медицинской помощи больным с коронавирусной инфекцией осуществляется исключительно по их собственному желанию. Каждый из них прошел специальную подготовку на базе академии", - подчеркнули в министерстве.

Ранее Минобороны России на базе Конгрессно-выставочного центра в Кубинке совместно с правительством Московской области создало временный медицинский центр для лечения больных с новой коронавирусной инфекцией. Для его работы привлечено более 600 военных медиков.

В Минобороны отметили, что жителям Московской области для лечения коронавирусной инфекции также предоставили часть коечного фонда многофункциональных медицинских центров в Одинцове и Подольске.

Кроме того, в филиале военного клинического госпиталя в Наро-Фоминске подготовлено 20 специализированных инфекционных коек для лечения жителей Московской области.