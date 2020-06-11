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Пандемия коронавируса нового типа

В Улан-Удэ открылись городские парки после снятия ограничений

При этом жителям необходимо соблюдать социальное дистанцирование и масочный режим

УЛАН-УДЭ, 11 июня. /ТАСС/. Городские парки в Улан-Удэ открылись после снятия ограничений, веденных с 30 марта 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщили ТАСС в мэрии столицы республики.

"С сегодняшнего дня парки в Улан-Удэ возобновили работу, они открыты с 09:00 для прогулок, занятий скандинавской ходьбой, пробежек", - сообщили в городской администрации.

В республиканском оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией пояснили, что в парках, скверах и парковых зонах людям необходимо соблюдать социальное дистанцирование и масочный режим. "Согласно рекомендациям Управления Роспотребнадзора, территория и наружные поверхности объектов на открытых пространствах будут обеззараживаться", - отметили в оперштабе. Закрытыми в парках пока остаются развлекательные и детские игровые площадки.

С 13 мая власти Бурятии начали ослаблять режим самоизоляции, открылись промышленные предприятия, торговые компании, жителям разрешено гулять и заниматься спортом на открытом воздухе. С 1 июня начали работать турбазы, гостевые дома для местных жителей и при индивидуальном и семейном бронировании. Групповые турпоездки под запретом. Со 2 июня начали открываться торговые центры, с 10 июня - заведения общественного питания. Вместе с тем, масочный режим сохраняется в регионе до конца июня.

В Бурятии зарегистрированы 2 110 лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-2019, из них 1 155 - в Улан-Удэ. Завершили лечение и выписались из больниц 1 217 человек, умерли 12 человек. В настоящее время проходят лечение в стационарах республики 529 больных, на амбулаторном лечении находится 351 пациент.

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