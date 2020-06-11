Коронавирус не обнаружен у спасателей, ликвидирующих разлив топлива под Норильском

НОВОСИБИРСК, 11 июня. /ТАСС/. Спасатели, ликвидирующие последствия разлива нефтепродуктов под Норильском сдали тесты на коронавирус, давшие отрицательный результат. Об этом сообщил ТАСС специалист по взаимодействию со СМИ оперативного штаба по ликвидации ЧС Павел Винаков.

8 июня первый заместитель главы МЧС РФ Александр Чуприян сообщил журналистам, что спасателей, работающих на месте ликвидации разлива нефти начали тестировать на коронавирус.

"Пробы изымались как у сотрудников штаба, так и у сотрудников, которые работают на месте ликвидации ЧС. Вчера результаты были в устном порядке: ни одна из проб не является положительной. Сегодня мы получили письменное заключение: все спасатели живы, здоровы, продолжают выполнять все задачи по ликвидации ЧС в круглосуточном режиме", - сказал Винаков.