В Якутии оштрафовали университет после массового заражения студентов в общежитии

ЯКУТСК, 11 июня. /ТАСС/. Суд оштрафовал Северо-Восточный федеральный университет (СВФУ) после массового заражения студентов в общежитии на 100 тыс. рублей. Постановление суда не вступило в силу, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Якутии.

"[Проверкой] установлено, что условием заболевания явились, в том числе факты ненадлежащего соблюдения в условиях введения повышенной готовности, режима самоизоляции, непринятия в целях обеспечения мониторинга мер по ежедневной термометрии, заселения в данное общежитие в период напряженной санитарно-эпидемиологической обстановки студентов, которые ранее в нем не проживали и др.", - говорится в сообщении.

Прокуратура Якутска внесла в адрес ректора СВФУ представление, а также возбудила в отношении юридического лица административное дело по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ ("Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации").

По результатам рассмотрения административного материала юридическое лицо оштрафовано на 100 тыс. рублей. Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами.

Коронавирус был выявлен у одного из студентов в Якутске 4 мая, что послужило причиной закрытия в тот же день общежития СВФУ на карантин. Сообщалось, что все 319 студентов, проживающие в общежитии, пройдут тестирование и будут находиться под наблюдением врачей. Также в закрытом на карантин общежитии был развернут университетский обсерватор. По состоянию на 16 мая сообщалось о 113 зараженных.

Режим повышенной готовности действует на территории Якутии с 17 марта. В Якутске продлен до 14 июня режим полной самоизоляции, в городе действует обязательный масочный режим. Жителям республики запрещено передвигаться на легковом такси и автобусах, осуществляющих межмуниципальное сообщение, перевозки пассажиров водным транспортом на реках Якутии также ограничены. Всего регионе зарегистрировано 2 822 случая коронавируса, выздоровели 1 589 человек, умерли 19.