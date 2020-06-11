В Забайкалье зафиксировали максимальную смертность пациентов с коронавирусом в сутки

ЧИТА, 11 июня. /ТАСС/. Шесть пациентов с коронавирусом COVID-19 скончались за сутки в Забайкальском крае - это максимальный показатель для региона, сообщается на официальном портале Забайкалья.

"В моностационарах скончались шестеро забайкальцев, преимущественно старше 60 лет: мужчины в возрасте 74 и 53 лет, женщины 76, 62, 60 и 32 лет. У всех был подтвержден диагноз COVID-19, пневмонии, тяжелые сопутствующие патологии. Всего зарегистрировано 38 летальных случаев", - говорится в сообщении.

По последним данным, в регионе зарегистрирован 1 841 случай заражения, выписаны 996 человек.

Из-за быстрого распространения инфекции в Чите по поручению президента РФ Владимира Путина работает бригада московских врачей, а также военный госпиталь, развернутый подразделениями Восточного военного округа. До 14 июня в регионе действуют ограничительные меры для бизнеса и населения, которые краевые власти намерены продлить при сохранении быстрого роста числа заболевших.