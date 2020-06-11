Дельфины на Кубани стали чаще гибнуть от интоксикации из-за загрязнений Черного моря

СОЧИ, 11 июня. /ТАСС/. Черноморские дельфины стали чаще умирать из-за болезней и интоксикации по причине загрязнений Черного моря в Краснодарском крае. В мае 2020 года в сравнении с прошлым годом более чем в два раза увеличилось количество смертей китообразных на побережье Кубани, сообщила ТАСС директор научно-экологического Центра спасения дельфинов "Дельфа" Татьяна Белей.

Накануне в своих соцсетях Центр представил последнюю статистику смертности дельфинов Черного моря на Кубани. Так, в мае 2020 года было зафиксировано 133 случая гибели китообразных, в прошлом году их было 60. Кроме того, в начале июня погибли 38 млекопитающих, а за весь июнь 2019 года зафиксировано 16 смертей. Всего за 2020 год центр "Дельфа" зафиксировал факт гибели 308 азовок, афалин и белобочек, что является рекордом за три года ведения статистики, за 2019 полный год было зафиксировано 256 погибших, за неполный 2018 - 86.

"Есть факт увеличения количества обнаруженных мертвых дельфинов. Многие говорят про разливы нефти, и наши волонтеры находили и до сих пор находят на побережье следы нефтепродуктов и сгустки мазута. Наши наблюдения показывают, что с морем, возможно, что-то не то происходит, хотя, казалось бы, из-за карантина и людей, и лодок, и машин было в разы меньше", - сказала она.

В разговоре с корреспондентом ТАСС Белей пояснила, что в последнее время чаще стали попадаться дельфины с признаками инфекционных заболеваний и интоксикации, причиной которых, вероятнее всего, является загрязнение моря. Так, в самом начале июня в Сочи произошел выброс живого дельфина-белобочки, которому добровольцы и ветеринар Центра в течение нескольких часов пытались спасти жизнь, но дельфин находился в слишком критическом состоянии и умер. Все тело белобочки было покрыто воспаленными ранами и язвами.

Анализ крови показал, что у дельфина была острая бактериальная инфекция, признаки интоксикации и серьезного поражения печени. Подобной инфекции китообразных еще не обнаруживали за все время существования Центра.

Рыболовные сети и обращения жителей

По словам Белей, к гибели дельфинов также приводят рыболовные сети. "Около трети китообразных погибают по причине попадания в рыболовные сети. Это можно понять по глубоким царапинам, отсутствию плавников или хвоста, по вспоротому животу. Правда, в мае этого года, как ни странно, дельфинов со следами рыболовства было меньше", - отметила она.

Кроме того, увеличение фиксируемых случаев гибели дельфинов можно объяснить и тем, что горожане стали узнавать про существование Центра "Дельфа", и с каждым годом количество звонков и обращений только растет. Однако, как отметила Белей, вычислить процент погибших животных невозможно, потому что неизвестна их точная численность, и в статистику попадают только случаи, которые фиксируют волонтеры или очевидцы, приславшие подробные фото.

"Есть ситуации, которые не попадают в статистику. Например, одна компания вернулась из заповедника, и на одном из диких пляжей обнаружила 8-10 погибших дельфинов, но нам смогли предоставить фотографии только двух дельфинов. Для того, чтобы проверить количество и внести точные данные, нужно организовать экспедицию. И это не единичный случай, когда говорят о подобных находках", - сказала она.

О Центре

Научно-экологический Центр спасения дельфинов "Дельфа" был создан в апреле 2018 года в целях спасения, лечения, реабилитации и возвращения черноморских дельфинов, которые занесены в Красную книгу, в природную среду обитания. В команде центра - ученые-биологи, опытные специалисты по морским млекопитающим и общественные деятели. Центр проводит бесплатные обучающие тренинги, которые прошли уже более 100 волонтеров.