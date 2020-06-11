Первую партию препарата от коронавируса "Авифавир" поставили в российские клиники

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний "ХимРар" поставили в российские больницы первую партию препарата против коронавируса "Авифавир". Об этом сообщается в пресс-релизе фонда.

Первыми препарат получили клиники и уполномоченные фармацевтические организации Московской, Ленинградской, Новгородской, Кировской, Нижегородской областей, Республики Татарстан и Екатеринбурга.

В июне в российские больницы будет поставлено 60 тыс. курсов "Авифавира", при необходимости объем производства может быть увеличен до 2 млн курсов в год.

По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, препарат будет бесплатным для россиян по программе обязательного медицинского страхования (ОМС).

"Видим высокий спрос на "Авифавир" в России, ведутся переговоры о его поставках практически во все регионы страны. Также получили запросы на поставки "Авифавира" из более чем 10 стран. Первые результаты клинических испытаний позволяют считать этот препарат одним из наиболее многообещающих в мире", - отметил он.

О препарате

"Авифавир" произведен совместным предприятием РФПИ и группы компаний "ХимРар". Это один из двух зарегистрированных в мире препаратов против коронавируса. "Авифавир" также стал первым в мире препаратом на базе "Фавипиравира", одобренным для лечения коронавируса. Препарат доказал эффективность в клинических испытаниях, он блокирует механизмы размножения коронавируса.

"Авифавир" 29 мая получил регистрационное удостоверение Министерства здравоохранения РФ, став первым зарегистрированным в России препаратом против коронавируса. Минздрав РФ 3 июня включил "Авифавир" в седьмую версию перечня методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.

Группа компаний "ХимРар" является единственным и эксклюзивным на территории РФ производителем и поставщиком лекарственного препарата на основе "Фавипиравира" (торговое название препарата - "Авифавир").