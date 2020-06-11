Мишустин утвердил особенности сдачи ЕГЭ в 2020 году

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи единого госэкзамена (ЕГЭ) в 2020 году. Об этом в четверг сообщила пресс-служба правительства.

Там отметили, что все российские школьники - и 9-х, и 11-х классов - в 2020 году получат аттестаты без сдачи экзаменов. Выпускники, которые захотят продолжить обучение в средних профессиональных образовательных организациях, будут зачислены в них по результатам аттестата, а ЕГЭ смогут сдать те, кто решил получить высшее образование.

"Министерству просвещения России и Рособрнадзору необходимо будет привести свои нормативные акты в соответствие с постановлением до 15 июня", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что школы окажут ученикам помощь в подготовке к экзаменам в дистанционном режиме.

"Корректировка [аттестации и порядка сдачи ЕГЭ в 2020 году] позволит обезопасить школьников и педагогов", - подчеркнули в правительстве, напомнив, что привычный порядок государственной итоговой аттестации был изменен из-за пандемии.