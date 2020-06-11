ФСБ пресекла деятельность подпольных оружейников из 15 регионов

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. ФСБ пресекла в 15 регионах России деятельность подпольных оружейников. Как сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, в ходе совместных с МВД мероприятий выявлены девять подпольных оружейных мастерских, изъяты 166 единиц огнестрельного оружия.

"Пресечена преступная деятельность 28 жителей Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Республики Бурятии, Алтайского, Краснодарского, Пермского и Хабаровского краев, Владимирской, Калининградской, Калужской, Тверской, Ульяновской областей и Еврейской автономной области, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия и изготовлению боеприпасов", - сообщили в ЦОС.

Среди изъятого оружия - автоматы АК-74, АКМС, АКС-74У, пистолеты-пулеметы ППШ, ППС, "Кедр", МР-40, винтовки и карабины Мосина, СВТ, СКС, СВД, "Сайга", "Тигр", Mauser, американская винтовка AR-15, StG-44 (немецкая штурмовая винтовка 1944 года), Staer, пистолеты и револьверы ТТ, ПМ, "Василек", Коровина (первый советский самозарядный пистолет 1926 года), Colt, Mauser, Parabellum, Walther, Luger, Наган, Webly Scott, 32 ручные гранаты, около 25 кг взрывчатых веществ (порох, тротил, аммонал), 14 детонаторов различных модификаций, 5 метров огнепроводного и детонирующего шнуров, свыше 8500 патронов, более 170 частей оружия (стволы, барабаны, затворы), шесть приспособлений для бесшумной стрельбы, 20 единиц холодного оружия.