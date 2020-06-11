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Осужденного за госизмену ученого Лапыгина освободили по УДО

В сентябре 2016 года суд признал его виновным и назначил наказание в виде семи лет колонии
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© Дмитрий Серебряков/ТАСС, архив

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Московский районный суд Твери освободил досрочно бывшего сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения Владимира Лапыгина, осужденного за государственную измену. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Ходатайство в отношении Лапыгина об условно-досрочном освобождении удовлетворено судом", - сказала пресс-секретарь суда Юлия Трифонова.

6 сентября 2016 года Мосгорсуд признал Лапыгина виновным в государственной измене и назначил ему наказание в виде семи лет колонии.

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