Осужденного за госизмену ученого Лапыгина освободили по УДО

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Московский районный суд Твери освободил досрочно бывшего сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения Владимира Лапыгина, осужденного за государственную измену. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Ходатайство в отношении Лапыгина об условно-досрочном освобождении удовлетворено судом", - сказала пресс-секретарь суда Юлия Трифонова.

6 сентября 2016 года Мосгорсуд признал Лапыгина виновным в государственной измене и назначил ему наказание в виде семи лет колонии.