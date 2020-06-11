Число геймеров в мире за время пандемии выросло почти на 50%

СЕУЛ, 11 июня. /ТАСС/. Число пользователей компьютерных игр в мире выросло с начала 2020 года почти на 50% на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Как сообщает в четверг агентство Yonhap , такие данные содержатся в докладе компании Unity Technologies, специализирующейся на разработке игрового контента.

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"Число активных геймеров, играющих на компьютере или консолях, выросло в период с января по май на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в сообщении. При этом число пользователей мобильных игр увеличилось на 17%.

Отмечается, что до пандемии этот показатель составлял около 13% и стал резко расти в марте, когда многие страны стали вводить карантинный режим.

"Все больше людей начинают играть в компьютерные игры, причем ежедневно проводят в них больше времени - на уровне выходных дней до пандемии", - отмечается в докладе. В нем также указано, что число скачиваний мобильных приложений в указанный период выросло на рекордные 84%.