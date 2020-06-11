{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Число геймеров в мире за время пандемии выросло почти на 50%

При этом число пользователей мобильных игр увеличилось на 17%, отмечается в докладе компании Unity Technologies
Описание
© Михаил Терещенко/ТАСС

СЕУЛ, 11 июня. /ТАСС/. Число пользователей компьютерных игр в мире выросло с начала 2020 года почти на 50% на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Как сообщает в четверг агентство Yonhap, такие данные содержатся в докладе компании Unity Technologies, специализирующейся на разработке игрового контента.

На эту тему
Жизнь ушла в онлайн. Какие развлечения в интернете стали популярны в самоизоляции

"Число активных геймеров, играющих на компьютере или консолях, выросло в период с января по май на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в сообщении. При этом число пользователей мобильных игр увеличилось на 17%.

Отмечается, что до пандемии этот показатель составлял около 13% и стал резко расти в марте, когда многие страны стали вводить карантинный режим.

"Все больше людей начинают играть в компьютерные игры, причем ежедневно проводят в них больше времени - на уровне выходных дней до пандемии", - отмечается в докладе. В нем также указано, что число скачиваний мобильных приложений в указанный период выросло на рекордные 84%.

Теги
Пандемия коронавируса нового типа
Пандемия коронавируса нового типа
Минкультуры направит в Роспотребнадзор предложения по концертам не ранее августа
При этом рекомендации по репетиционному процессу будут направлены в ближайшее время
Читать полностью