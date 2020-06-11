Минкультуры направит в Роспотребнадзор предложения по концертам не ранее августа

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Министерство культуры РФ направит в Роспотребнадзор предложения по возобновлению концертной деятельности не раньше августа, тогда как рекомендации по репетиционному процессу будут направлены в ближайшее время. Об этом сообщили в четверг журналистам в пресс-службе ведомства.

"Сегодня очевидно, что невозможно предсказать сентябрьские требования санитарно-эпидемиологической безопасности. Поэтому проработанные с профессиональным сообществом требования по рассадке зрителей будут направлены в Роспотребнадзор не ранее августа, а требования к проведению репетиционного процесса будут согласованы уже в ближайшее время", - привели в пресс-службе слова статс-секретаря - замминистра культуры РФ Аллы Маниловой.

Как уточнили в ведомстве, за основу было принято предложение Московской филармонии, которое было доработано в ходе встречи с участием народного артиста России Дениса Мацуева, генерального директора Московской филармонии Алексея Шалашова, спецпредставителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству, художественного руководителя Московского театра мюзикла Михаила Швыдкого, директора Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры России Оксаны Косаревой. "Все участники совещания единогласно высказали убедительные доводы за возобновление концертной деятельности в сентябре 2020 года", - сообщили в пресс-службе.

Представители музыкального сообщества считают, что репетиционный процесс может начаться в ближайшее время. По инициативе Мацуева рабочая группа также приняла решение включить в предложения Роспотребнадзору дополнительные требования по проведению событий на открытом воздухе.

В итоговом документе будут прописаны все условия соблюдения социальной дистанции и санитарной безопасности в учреждениях, подчеркнули в ведомстве. "Документ также будет содержать детально прописанные нормы и требования по дезинфекции залов и рабочих помещений, по организации работы в кабинетах при соблюдении социальной дистанции, по созданию умной маршрутизации с целью разведения встречных потоков во время передвижения внутри учреждения, в том числе для сотрудников во время репетиционного процесса", - рассказали в пресс-службе.

Массовые мероприятия, в том числе концерты, запрещены в России с середины марта в целях борьбы с распространением коронавируса. Министр культуры РФ Ольга Любимова 8 июня подписала приказ, который разрешил федеральным учреждениям культуры, которые располагаются в регионах РФ, где снят режим самоизоляции, приступить к работе с 9 июня. Согласно документу, первыми на работу должны выйти сотрудники музеев, театров и концертных организаций для того, чтобы наладить рабочие процессы, подготовить новые проекты и экспозиции, а также приступить к репетициям. Прием посетителей возобновится после проведения всех необходимых подготовительных и санитарно-эпидемиологических мероприятий и будет зависеть от решений региональных властей.