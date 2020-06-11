Российским туристам в Крыму не придется сдавать тесты на коронавирус

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июня. /ТАСС/. Туристам, приезжающим в Крым из других российских регионов, не нужно сдавать тесты на отсутствие коронавируса. Об этом в четверг сообщил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" глава республики Сергей Аксенов.

Аксенов ранее сообщил, что курортный сезон на полуострове начинается с 15 июня, однако течение первых двух недель отели и санатории будут размещать только жителей республики. С 15 июня в Крыму также полностью отменяется режим самоизоляции и требование об обязательном двухнедельном карантине в обсерваторах для приезжающих из других регионов России. Ограничения на размещение туристов из других субъектов будут сняты в Крыму с 1 июля.

"При этом обязательная обсервация сохраняется для граждан, въезжающих в Крым из-за рубежа, в том числе с территории Украины. Въезжающие в Крым граждане [из других субъектов РФ] не обязаны сдавать тест на коронавирус, однако термометрия, осмотр на выявление внешних признаков ОРВИ будут осуществляться и далее в полном объеме в аэропорту, на железнодорожном вокзале, на Крымском мосту", - написал Аксенов.

Он также отметил, что обязательный масочный режим в Крыму сохраняется в общественном транспорте и местах массового скопления людей. "Общественный транспорт с 15 июня начнет функционировать по графику, установленному до ограничительных мер. Вместе с этим возобновляется бесплатный проезд в общественном транспорте для льготных категорий граждан. Также с 15 июня смогут работать в обычном режиме детские сады", - пояснил глава региона.

По словам Аксенова, эпидемиологическая ситуация в регионе стабильная и контролируемая, что позволяет принимать решения о послаблении режима в период пандемии. "Но, тем не менее, мы продолжаем наращивать потенциал системы здравоохранения, чтобы быть готовыми к любому сценарию. Безусловно, работа всех разрешенных видов деятельности будет осуществляться в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора по профилактике коронавируса. Беспрекословное выполнение всех санитарных требований будет на особом контроле. Наша задача - найти грамотный баланс, при котором снятие ограничений не приведет к увеличению числа заболевших", - пояснил Аксенов.

Он также уточнил, что с 15 июня в Крыму смогут возобновить работу все объекты общественного питания, музеи, ледовые площадки, открытые бассейны, залы для бокса, поля для гольфа, детские аттракционы на открытом воздухе, площадки для пикников, солярии, разрешаются индивидуальные тренировки в тренажерных залах и фитнес-клубах. "Те виды досуга и предпринимательства, которые не вошли в этот перечень или не были отменены в предыдущих редакциях указа, пока остаются недоступными. Также остаются под запретом массовые мероприятия", - написал Аксенов.