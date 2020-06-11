Глава Российского союза ветеранов просит СК проверить заявление Навального о ветеране

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Член центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), председатель Российского союза ветеранов, генерал армии Михаил Моисеев обратился к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину и генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой дать правовую оценку высказываниям блогера Алексея Навального о ветеране Игнате Артеменко. Об этом сообщила в четверг пресс-служба ОНФ.

"Следствием оскорблений, нанесенных Навальным 93-летнему офицеру-фронтовику, стало резкое ухудшение его здоровья. Считаем, что никому не должно быть позволено безнаказанно оскорблять и глумиться над фронтовиками, тем более в год 75-летия Победы", - цитирует пресс-служба ОНФ обращение Моисеева.

Артеменко с 17 лет воевал в партизанском отряде, а затем в действующей армии, участвовал во многих боевых операциях, был ранен, награжден многими государственными наградами, говорится в пресс-релизе.

"Сравнение его [Артеменко] с предателем оскорбительно для всех российских фронтовиков, недопустимо для страны, победившей фашизм. Считаем, что в действиях Навального А. А. присутствует ряд признаков составов уголовного преступления, предусмотренных УК РФ. От лица участников и ветеранов Великой Отечественной войны мы требуем привлечь Навального А. А. к уголовной ответственности по всей строгости закона и защитить честь и достоинство полковника Артеменко И. С.", - указано в заявлении.

Ранее на сайте Change.org появилась петиция от имени членов ветеранских и патриотических организаций, которые были возмущены высказываниями Навального в отношении Артеменко.

"Мы считаем, что это не только возмутительно, но и недопустимо. Поэтому мы требуем, чтобы Навального привлекли к ответственности по данному инциденту", - говорится в петиции. В настоящий момент это обращение собрало на сайте более 10 тыс. подписей.