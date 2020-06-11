Завершить строительство 26 новых ФАПов в Приамурье планируется к ноябрю

ТАСС, 11 июня. Строительство 26 новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в Амурской области по нацпроекту "Здравоохранение" планируется к ноябрю текущего года, сообщила в четверг журналистам заместитель министра здравоохранения региона Наталья Газданова.

"У нас предусмотрены средства на строительство 26 модульных фельдшерско-акушерских пунктов в рамках [федерального] проекта "Развитие первичной медико-санитарной помощи". Это те ФАПы, которые находятся в аварийном состоянии и требуют нового строительства. Государственный контракт у нас заключен на строительство ФАПов, и мы планируем к ноябрю текущего года все 26 ФАПов возвести", - сказала замминистра.

Затраты на их строительство в текущем году составят более 374 млн рублей, из которых 118 млн выделит федеральный бюджет. Газданова добавила, что еще в текущем году на проведение капитальных ремонтов объектов здравоохранения за счет областного бюджета выделены средства в размере 490 млн рублей. На них в том числе будут отремонтированы семь детских поликлиник. Завершить эти работы планируется также к концу года.

Фельдшерско-акушерские пункты - это структурные подразделения больниц в населенных пунктах с численностью населения от 100 до 2 тыс. человек. Всего в регионе работает 322 ФАПа.

Паспорта 12 нацпроектов и комплексный план модернизации магистральной инфраструктуры утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента России Владимира Путина. Модернизация первичного звена здравоохранения в России входит в задачи нацпроекта "Здравоохранение". Всего в его составе восемь федеральных проектов, а ключевые цели - улучшение доступности первичной медпомощи, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, внедрение бережливых технологий, развитие инфраструктуры детских больниц.