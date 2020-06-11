В Серафимо-Дивеевском монастыре в Нижегородской области сняли карантин

ТАСС, 11 июня. Карантин, введенный в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре в Нижегородской области в связи с распространением коронавирусной инфекции, снят. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

"В Дивеевском монастыре карантин снят. В самом селе Дивеево он продолжает действовать", - сказали в пресс-службе.

В конце апреля коронавирусная инфекция была выявлена у 76 человек на территории Серафимо-Дивеевского монастыря. С 15 апреля монастырь закрыли для прихожан, 25 апреля власти Нижегородской области ввели карантин в Дивееве и самом монастыре.

Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь - православный женский монастырь Нижегородской епархии Русской православной церкви, основан в 1780-е годы. Расположен в селе Дивеево в 170 км от Нижнего Новгорода. Почитается поместными православными церквями как четвертый "земной удел Пресвятой Богородицы".

В Нижегородской области, по данным на 11 июня, подтверждено 13 341 случай заражения коронавирусной инфекцией, 6 269 человек выписаны из больниц после выздоровления, 152 пациента умерли.