Анализ на коронавирус стал обязательным при плановой госпитализации за счет ОМС

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Прохождение теста на коронавирусную инфекцию при плановой госпитализации за счет средств обязательного медицинского страхования (ОМС) стало обязательным. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС).

"Согласно приказу [Минздрава № 513 н. о порядке плановой госпитализации], всем пациентам на догоспитальном этапе, не ранее чем за семь дней до поступления в стационар, должно быть проведено лабораторное исследования биоматериала (мазок из носо- и ротоглотки) на наличие COVID-19. Анализ проводится методом амплификации нуклеиновых кислот - иначе ПЦР - за счет средств ОМС", - приводит пресс-служба слова председателя ФОМС Елены Черняковой.

При госпитализации пациента должен осмотреть врач-терапевт и провести бесконтактное измерение температуры тела и пульсоксиметрию (замер насыщения крови кислородом). При наличии повышенной температуры или сниженного уровня кислорода врач может направить пациента на рентген или компьютерную томографию легких, а также на дополнительное лабораторное исследование на наличие коронавируса.

Отмечается, что все обследования проводятся за счет средств ОМС. Поэтому, если пациентов при плановой госпитализации просят сдать тест на коронавирус за свой счет, это является неправомерным. "ФОМС рекомендует в случае нарушения прав обращаться в страховую медицинскую организацию, которая выдала полис ОМС. Страховой представитель свяжется с медицинской организацией или с соответствующим органом управления здравоохранением для решения вашей проблемы", - подчеркнули в фонде.