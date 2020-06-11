Источник: прокурор Ростовской области подал в отставку

ТАСС, 11 июня. Прокурор Ростовской области Юрий Баранов подал заявление об отставке по собственному желанию. Об этом в четверг ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"[Баранов] Подал рапорт на увольнение по собственному желанию", - сказал собеседник агентства. Официальным подтверждением этой информации ТАСС пока не располагает.

С 2000 по 2007 годы Баранов был заместителем прокурора Липецкой области. С июня 2007 года по май 2012 года был прокурором Красноярского края. На должность прокурора Ростовской области Баранов был назначен приказом Генпрокурора в 2012 году, в 2017 году его полномочия были продлены еще на пять лет.

Юрий Баранов награжден нагрудным знаком "Почетный работник прокуратуры Российской Федерации", указом президента РФ ему присвоено почетное звание "Заслуженный работник прокуратуры Российской Федерации". За заслуги в укреплении законности и правопорядка, защите прав и свобод граждан награжден почетной грамотой правительства РФ. Имеет классный чин - государственный советник юстиции второго класса.