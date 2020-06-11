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Карелия получит 11 млн рублей на реализацию государственной национальной политики

Средства направят на реализацию мероприятий по этнокультурному развитию народов России

ТАСС, 11 июня. Доходы бюджета Карелии будут увеличены на 11 млн рублей за счет федеральных средств в 2021 году. Их направят на реализацию мероприятий по этнокультурному развитию народов России, говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы правительства республики.

"Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) подвело итоги конкурсного отбора субъектов Российской Федерации для выделения субсидий из федерального бюджета в рамках программы "Реализация государственной национальной политики". Субсидии предоставляются на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России. По итогам конкурсного отбора ФАДН поддержало заявку Карелии, выделив республике на 2021 год 11 миллионов рублей на указанные цели", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что среди регионов Северо-Западного федерального округа Карелия находится на первом песте по объему финансовых средств, полученных по программе. "Сумма субсидий Карелии увеличивается, а наш опыт использует целый ряд регионов страны. Эти успехи были бы невозможны без национальных, общественных и религиозных объединений республики, социально ориентированных НКО, занятых в сфере межнациональных отношений, наших партнеров из органов государственной власти, научного сообщества, органов местного самоуправления", - цитирует пресс-служба министра национальной и региональной политики Карелии Сергея Киселева.

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