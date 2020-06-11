Карелия получит 11 млн рублей на реализацию государственной национальной политики

ТАСС, 11 июня. Доходы бюджета Карелии будут увеличены на 11 млн рублей за счет федеральных средств в 2021 году. Их направят на реализацию мероприятий по этнокультурному развитию народов России, говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы правительства республики.

"Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) подвело итоги конкурсного отбора субъектов Российской Федерации для выделения субсидий из федерального бюджета в рамках программы "Реализация государственной национальной политики". Субсидии предоставляются на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России. По итогам конкурсного отбора ФАДН поддержало заявку Карелии, выделив республике на 2021 год 11 миллионов рублей на указанные цели", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что среди регионов Северо-Западного федерального округа Карелия находится на первом песте по объему финансовых средств, полученных по программе. "Сумма субсидий Карелии увеличивается, а наш опыт использует целый ряд регионов страны. Эти успехи были бы невозможны без национальных, общественных и религиозных объединений республики, социально ориентированных НКО, занятых в сфере межнациональных отношений, наших партнеров из органов государственной власти, научного сообщества, органов местного самоуправления", - цитирует пресс-служба министра национальной и региональной политики Карелии Сергея Киселева.