Профильный авиационный класс откроют в мурманском лицее для учеников 10-11 классов

МУРМАНСК, 11 июня. /ТАСС/. Специальный класс авиационного профиля откроется в Мурманском академическом лицее с нового учебного года по договоренности с авиакомпанией "Россия", аэропортом Мурманска, администрацией Мурманска и Санкт-Петербургским государственным университетом гражданской авиации. Об этом сообщила ТАСС директор Мурманского академического лицея Елена Козлова.

"Мы действительно с 1-го сентября открываем такой класс, с 15-го июня Мурманский академический лицей начнет прием заявлений от школьников, которые планируют обучение в 10-м классе авиационного профиля. Открытие такого направления стало возможным благодаря сотрудничеству администрации города Мурманск с авиакомпанией "Россия", аэропортом Мурманска и ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации", - сказала Козлова.

В лицее уточнили, что учащиеся авиационного класса смогут углубленно изучать дисциплины, необходимые для поступления в авиационные учебные заведения высшего и среднего профессионального образования. Для школьников на регулярной основе будут проводиться дистанционные дополнительные занятия с преподавателями Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации. В программе подготовки к поступлению запланированы профориентационные встречи с представителями различных авиационных профессий, в том числе с сотрудниками авиакомпании "Россия" и аэропорта Мурманска. В ходе обучения будут проходить очные встречи на производстве и с действующими пилотами, бортпроводниками, инженерами, специалистами по организации воздушного движения, работниками служб организации перевозок.

За два года обучения школьники получат все необходимые знания для поступления в авиационный вуз, будут готовы к сдаче нормативов по физической культуре. Выпускники авиационного класса Мурманского академического лицея будут иметь преимущество при поступлении на целевое обучение от авиакомпании "Россия".

Идея такого сотрудничества родилась в 2018 году во время традиционного авиаспоттинга, который организовывает и проводит в аэропорту Мурманска арктический обозреватель Вячеслав Городецкий. "Такой проект будет реализован в России впервые. Просто не верится, что за столь непродолжительное время удалось вплотную подойти к началу реализации наших идей. Позади все этапы переговоров, обсуждений, согласований", - сообщил ТАСС Городецкий.