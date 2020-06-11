Депздрав Москвы объяснил расхождения данных по смертности от коронавируса

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Власти Москвы передают федеральному штабу по борьбе с коронавирусом не окончательные данные по смертности, и расхождения между той информацией, что публикуют сайт депздрава столицы и Стопкоронавирус.рф, связаны с этим, сообщила в четверг пресс-служба департамента здравоохранения.

"Москва передает на сайт Стопкоронавирус.рф ежедневные оперативные данные о смертности от коронавируса. Эти цифры включают в себя случаи по датам смерти, где диагноз COVID установлен еще при жизни (U07.1), а также часть случаев, когда диагноз установлен по итогам патологоанатомических исследований (U07.2), проведенных в короткий срок. Итоговые данные за месяц публикуются департаментом здравоохранения на основании данных Росстата РФ и ЗАГСа уже по результатам окончательных заключений всех проведенных патологоанатомических исследований. Кроме того, данные публикуются по дате регистрации смерти, а не дате самой смерти", - говорится в сообщении.