ЦИК проверит сообщения о принуждении бюджетников к голосованию по конституции

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Сообщения о якобы имеющих место случаях принуждения бюджетников к участию в общероссийском голосовании по поправкам к конституции в электронной форме будут проверены на всех уровнях. Об этом в четверг журналистам заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

Она уточнила, что по ее поручению некоторые такие сообщения уже прошли проверку. "В основном это были фейки. Ни одно из заявлений, которое пришло, пока не подтвердилось. Но это не значит, что их не может быть", - сказала она.

"Поэтому мы договорились и на уровне руководства Москвы, что всю информацию, которая идет к нам по горячей линии, мы будем передавать, держать под контролем, чтобы понять, что на самом деле реально, а что спровоцировано, - продолжила глава ЦИК. - Я пока не готова ответить на вопрос, есть ли это на самом деле, если есть, то в каких масштабах, но то, что предметно мы всех обяжем проверить на всех уровнях и будем это контролировать, это я вам обещаю".