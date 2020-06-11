Образовательные учреждения Петербурга возобновят работу в очном режиме с 1 сентября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июня. /ТАСС/. Образовательные учреждения Санкт-Петербурга возобновят работу в очном режиме с соблюдением санитарно-эпидемических правил безопасности с 1 сентября, сообщили в четверг в пресс-службе администрации города.

"Образовательные учреждения Петербурга с 1 сентября возобновят работу в очном режиме с соблюдением правил безопасности. Об этом заявил сегодня губернатор Александр Беглов на заседании рабочей группы государственного совета Российской Федерации по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что меры безопасности будут включать в себя генеральную уборку и дезинфекцию перед открытием, ежедневную бесконтактную термометрию, а также установку на входе в здание, в санузлах и пищеблоках дозаторов с дезинфицирующим средством, использование приборов для обеззараживания воздуха. Массовые мероприятия проводиться не будут. Для сокращения количества контактов за классами или группами закрепят отдельные помещения.

"Меры по обеспечению безопасности детей, педагогов и воспитателей будут напрямую зависеть от эпидемической ситуации. Совместно с Роспотребнадзором прорабатываются решения, которые позволят максимально обезопасить и детей, и сотрудников", - процитировали в пресс-службе губернатора города. Подготовку образовательных учреждений к новому учебному году планируется завершить 15 августа.

Всего к занятиям в школах приступят около 530 тыс. учеников. В дошкольные учреждения пойдут около 300 тыс. детей. Также возобновится работа учреждений дополнительного и профессионального образования.

По последним данным, в Петербурге выявили 19 769 случаев заражения, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения коронавирусом 8 864 человека, умерли 520.