В Татарстане разработали меры безопасности для детских лагерей в период пандемии

КАЗАНЬ, 11 июня. /ТАСС/. Меры безопасности для сотрудников детских лагерей и отдыхающих в этих учреждениях несовершеннолетних разработали в Татарстане на фоне распространения пандемии коронавирусной инфекции. Об этом в четверг журналистам сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

"По каждому летнему лагерю разработан маршрутизатор, который предполагает план действий в случае, если вдруг будет выявлен ковидположительный ребенок в лагере. Разработан маршрутизатор, который предполагает, в какое лечебное учреждение, какими силами доставлен [ребенок], также разработана схема того, как участок, на котором находился в лагере ребенок или находятся дети, как будет отработан этот участок", - сказала Галимова.

9 июня министр здравоохранения России Михаил Мурашко на совещании с членами Совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей заявил, что каждый лагерь в регионах должен составить план госпитализации ребенка в случае заражения коронавирусом. В частности, были направлены рекомендации в адрес губернаторов.

"Да, эти рекомендации республика получила. По этим рекомендациям уже отработан, скажем так, план действий, которые предполагается провести. Во-первых, сформирована комиссия, которую возглавляет Лейла Ринатовна Фазлеева (заместитель премьер-министра Татарстана), комиссия сформирована для организации летнего отдыха несовершеннолетних. Туда включены профильные министерства и ведомства, это и Минмолодежи, и, безусловно, Роспотребнадзор, учитывая специфику данного вопроса", - сказала Галимова.

Кроме того, президент Татарстана Рустам Минниханов поручил серьезно подойти к вопросу тестирования взрослых, которые будут контактировать с детьми в лагере, уточнила Галимова. Все время прохождения смены они будут находиться в лагере, чтобы обезопасить учреждение от посторонних контактов. В помещениях будет проводиться дезинфекция, масочный режим для взрослых будет обязательным, отметила она.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства по делам молодежи Татарстана, в республике открытие детских лагерей запланировано на 1 июля.