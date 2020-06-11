В Пекине впервые за почти два месяца выявили заразившегося коронавирусом

ПЕКИН, 11 июня. /ТАСС/. Медики в Пекине впервые за почти два месяца выявили гражданина, заразившегося коронавирусом. Об этом в четверг на пресс-конференции заявил заместитель главы городского района Сичэн Моу Цзяньхун. Новые случаи инфицирования не фиксировались в городе на протяжении 56 дней.

Заразившийся - 52-летний мужчина, проживающий в районе Сичэн на западе Пекина. 10 июня с повышенной температурой он обратился в районную больницу. У него были и другие симптомы, в том числе озноб и слабость, однако не было кашля, боли в горле и груди.

"На данный момент мужчина находится под медицинским наблюдением, члены его семьи также под наблюдением врачей", - сказал Моу Цзяньхун. "В настоящее время в западном районе Сичэн проводится эпидемиологическое расследование, устанавливаются пути передачи инфекции", - указал замглавы района.

Как отмечается, на протяжении последних двух недель заразившийся мужчина не выезжал за пределы Пекина и не имел тесных контактов с прибывшими в китайскую столицу из других регионов.

По словам замглавы района, власти усилят контроль в местах большого скопления людей и общественных местах для предотвращения возникновения новых случаев заражения.