Роспотребнадзор советует проводить дезинфекцию подъездов в ночное время

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Дезинфекцию подъездов жилых домов следует проводить ночью, информируя жильцов о времени ее проведения. Об этом в четверг сообщила заместитель руководителя Роспотребнадзора Ирина Брагина.

"Рекомендуется проводить обработки в ночное время, когда минимальное возможно присутствие людей, и должны жители быть проинформированы, во сколько, когда будет проводиться такая обработка", - сказала она на заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, посвященном обеспечению населения достоверной информацией о методах и средствах, используемых при проведении дезинфекционных мероприятий.

Брагина подчеркнула, что дезинфекция должна проводиться только теми средствами, которые были зарегистрированы в установленном порядке. При этом не рекомендуется использовать их в присутствии людей.