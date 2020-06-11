Отели и гостиницы Кубани начинают прием туристов с 12 июня

КРАСНОДАР, 11 июня. /ТАСС/ Отели и гостиницы вместимостью до 50 номеров основного курортного региона России - Краснодарского края - возобновят приостановленный из-за пандемии коронавируса прием туристов с 12 июня, заявил в ходе заседания оперативного штаба в четверг глава региона Вениамин Кондратьев.

"Я предлагаю с 12 июня в рамках жесткого регламента Роспотребнадзора открыть гостинцы [вместимостью] до 50 номеров с соблюдением требований Роспотребнадзора. Я считаю, что с 00:00 часов 12 июня гостиницы до 50 номеров можно открыть", - сказал глава региона.

Он добавил, что в преддверии предстоящих выходных с 12 по 14 июня открытие гостиниц с небольшим номерным фондом позволит удовлетворить нужды жителей Краснодарского края на отдых. Также Кондратьев отметил, что открытие гостиниц и отелей с небольшим номерным фондом позволит в будущем выработать тактику работы более крупных средств размещения в условиях пандемии коронавируса.

"Мера своевременная, правильная. У нас таких объектов до 50 номеров - 1 614. Это примерно одномоментно может расселиться около 30 тыс. человек. С учетом того, что неделю назад были открыты санатории с медицинской лицензией, уже технически санаторно-курортная отрасль привыкла", - сказал в ходе заседания оперативного штаба мэр Сочи Алексей Копайгородский.

По словам глав муниципалитетов, в Геленджике 467 объекта с таким номерным фондом, в Анапе 337, в Ейске 25 средств размещения. Краснодарский край является основным туристическим регионом России, в 2019 году турпоток составил порядка 17,3 млн отдыхающих, средняя загрузка средств размещения - 71,3%. Турпоток курортов Кубани на майские праздники в 2019 году вырос на 7% до 430 тыс. человек. Из-за пандемии коронавируса в регионе ввели мораторий на взимание курортного сбора до конца 2020 года.

Работа музеев, театров и спорткомплексов

Музеи Кубани возобновят прием посетителей по предварительной записи с 12 июня, в театрах региона можно будет проводить репетиции, откроются спортивные комплексы, где тренируются профессиональные спортсмены.

"С 00 часов 12 июня разрешается в крае проведение деловых мероприятий численностью до 50 человек, открыты музеи края, возобновляют работу театры, но только для репетиций, разрешается деятельность тренировочных комплексов для занятий профессиональным командам и профессиональным спортсменам", - сказал губернатор.

Также в ходе заседания обсуждалась возможность возобновления работы религиозных организаций в обычном режиме. Руководитель Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Мария Потемкина пояснила, что соответствующим постановлением была приостановлена возможность ведения богослужений внутри помещений, текущая эпидемиологическая ситуация не позволяет ее возобновить, при этом ведение богослужений разрешено на открытом воздухе на территориях, прилегающих к религиозным организациям.

Работа небольших ТЦ

Небольшие торговые центры в Краснодарском крае возобновят работу с 15 июня.

"Решение мое таково: с 15 июня разрешить работу торговых центров, в соответствии с предложением Марии Александровны [Потемкиной] без развлечения, без зон питания, площадью до 3 тыс. кв. м", - сказал Кондратьев.

Он отметил, что в торговых центрах при соблюдении всех требований Роспотребнадзора смогут открыться только непродовольственные магазины. Фудкорты и места развлечений остаются закрытыми.

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