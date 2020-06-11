Суд обязал Пермский пороховой завод выплатить семье погибшего сотрудника 1 млн рублей

ПЕРМЬ, 11 июня. /ТАСС/. Кировский районный суд обязал Пермский пороховой завод выплатить в качестве компенсации морального вреда 1 млн рублей жительнице Перми, чей сын погиб во время производственных работ на предприятии. Об этом в четверг говорится в распространенном пресс-службой краевого суда сообщении.

31 июля 2019 года на пороховом заводе в Перми при детонации специзделия произошел взрыв, пострадали пять человек, двое из них были госпитализированы с ожогами, впоследствии один умер в больнице. Власти Пермского края должны были выплатить семье погибшего 500 тыс. рублей, завод также обещал оказать всю материальную помощь.

"При определении размера компенсации, взыскиваемой в пользу истца, судья Кировского районного суда учитывал факт наличия невосполнимых нравственных страданий у матери погибшего. Ответчик исковые требования не признал, ссылаясь на то, что истцу уже произведена выплата по условиям коллективного договора, которая в том числе компенсирует моральные страдания. Суд пришел к выводу, что ответчик обязан компенсировать моральный вред", - сказано в сообщении.

Как поясняют в суде, произведенная заводом выплата по коллективному договору не свидетельствует о возмещении морального вреда, так как изменения договора противоречат отраслевому соглашению. В ходе судебного заседания было установлено, что электрогазосварщик и слесари-ремонтники получили задание от мастера по ремонту технологического оборудования и в отсутствие ответственного мастера за проведение огневых работ электрогазосварщик приступил к резке трубы, во время которой произошел взрыв.

Пермский пороховой завод - одно из крупнейших российских предприятий оборонного комплекса. Завод выпускает заряды к реактивным системам залпового огня, комплексам противовоздушной обороны, заряды двигателей для авиационных ракет, порох для стрелкового оружия и другую продукцию.