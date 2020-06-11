Роспотребнадзор считает дезинфекцию улиц бессмысленной

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Дезинфекция улиц и тротуаров не имеет смысла, обеззараживать следует контактные поверхности, например скамейки и детские площадки. Об этом заявила в четверг заместитель руководителя Роспотребнадзора Ирина Брагина.

"Что касается улиц и тротуаров, <...> мы рекомендуем на открытых пространствах [обрабатывать], прежде всего, контактные поверхности: скамейки, детские площадки, то, с чем может человек руками соприкасаться. Конечно, просто поливать тротуар - у нас таких рекомендаций нет, смысла в этом тоже нет", - сказала она на заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

Кроме того, отметила Брагина, нельзя применять дезинфицирующие аэрозоли в присутствии людей. Как пояснил замдиректора НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора Николай Шестопалов, это может быть вредным для здоровья. В России зарегистрировано только два средства, безопасных для проведения дезинфекции при людях, добавил он.