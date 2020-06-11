Грозившего подкинуть наркотики москвичу в коммуналке сотрудника Росгвардии уволили

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Руководство Росгвардии приняло решение об увольнении сотрудника ведомства, который грозился подкинуть наркотики москвичу, проживающему в коммунальной квартире. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

"Да, подписан приказ о его увольнении", - сказал он.

Ранее в столичном главке Росгвардии сообщали, что руководство провело служебную проверку после публикации видео, где сотрудник ведомства угрожает москвичу подкинуть наркотики, по результатам которой сотрудник вневедомственной охраны привлечен к строгой дисциплинарной ответственности.

В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что инцидент произошел 7 июня.

"На телефон "02" поступило сообщение о том, что в одной из коммунальных квартир произошел конфликт между жильцами. Находившиеся рядом сотрудники Росгвардии прибыли на место и выяснили, что мужчина оскорбляет женщину-инвалида, угрожает завладеть ее комнатой", - сказал собеседник агентства.

По его словам, чтобы воздействовать на мужчину, сотрудник Росгвардии эмоционально отреагировал на происходящее, так как его ребенок болен той же болезнью, что и женщина-инвалид.

"После публикации видео росгвардеец извинился перед мужчиной, который впоследствии удалил ролик, но через несколько дней он снова появился в интернете", - сказал собеседник агентства.