Власти Курской области перенесли парад Победы на 23 августа

ТАСС, 11 июня. Власти Курской области решили перенести парад по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на 23 августа из-за угрозы распространения в регионе коронавирусной инфекции. Об этом сообщил ТАСС в четверг председатель комитета информации и печати Курской области Денис Михайлов после заседания оперативного штаба региона по борьбе с коронавирусом.

В Курской области за последние сутки выявлено 79 случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число с начала пандемии выросло до 3 769. Выздоровели 2 048 человек, 19 умерли.

"Закончился оперативный штаб, на котором принято решение о переносе парада Победы на 23 августа. По рекомендации главного санитарного врача", - сказал Михайлов.

23 августа в России ежегодно отмечается День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве. Это День воинской славы РФ, он установлен в честь окончания последнего этапа битвы на Курской дуге, которая продолжалась с 5 июля по 23 августа 1943 года. Курская битва является одним из ключевых сражений Второй мировой войны и Великой Отечественной войны, самым крупным танковым сражением в истории человечества, в нем участвовали около 2 млн человек, 6 тысяч танков, 4 тысячи самолетов.