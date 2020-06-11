Власти Курской области продлили в регионе режим повышенной готовности до 5 июля

ТАСС, 12 июня. Курские власти приняли решение о продлении в регионе режима повышенной готовности до 5 июля из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил четверг ТАСС представитель правительства региона.

За последние сутки в Курской области выявлено 79 случаев заражения коронавирусной инфекцией, с начала пандемии общее число заражений выросло до 3 769. Из числа заразившихся 2 048 человека выздоровели, 19 умерли. В регионе с 10 марта введен режим повышенной готовности, с конца марта - режим всеобщей самоизоляции, с 7 мая - всеобщий масочный режим.

"Режим повышенной готовности продлен до 5 июля", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что с 1 июня в Курской области начали первый этап выхода из режима ограничений, введенных из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, разрешили открывать непродовольственные магазины, спортивные площадки, парки и скверы, детские площадки, кладбища, а также отменили двухнедельный карантин для приехавших из других регионов страны. Все остальные ограничения сохраняются до отдельного распоряжения, в том числе масочный режим, необходимость соблюдать социальную дистанцию 1,5 - 2 м, самоизоляция для людей старше 65 лет и имеющих хронические заболевания.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились 7,3 млн человек, около 415 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 502 436 случаев заражения, выздоровели 261 150 человек, умерли 6 532. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.