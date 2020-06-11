Суд взыскал с московской полиции 35 тыс. рублей за волокиту по жалобе об угрозе убийством

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Жительница Москвы выиграла суд по иску к московской полиции и отсудила у государства 35 тыс. рублей за волокиту с проверкой по ее жалобам на угрозы убийством. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Как говорится в исковом заявлении, москвичка Татьяна Акутса получила несколько звонков и СМС от неизвестного с угрозами убийства. После этого она написала заявления в полицию. Однако, как показала впоследствии прокурорская проверка, дознаватели МВД два года не проводили никаких проверочных мероприятий по этому поводу. После чего сроки давности проверки истекли. Акутса пожаловалась на волокиту в Мосгорсуд, отметив, что ее лишили доступа к правосудию и не защитили от угроз, которые могли привести к убийству.

"Мосгорсуд частично удовлетворил требования истицы, взыскав с Минфина 35 тыс. рублей. Судебная коллегия по административному делу пришла к выводу, что решение Московского городского суда о взыскании компенсации за нарушение права на досудебное уголовное судопроизводство в разумный срок законно и обоснованно, размер компенсации отвечает принципам разумности, справедливости и согласуется с практикой Европейского суда по правам человека", - сообщили в пресс-службе суда.