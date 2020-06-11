На берегу Босфора: Айя-София — самый известный музей Турции

В настоящее время это сооружение известно по его первоначальному названию — собор Святой Софии (от греческого "софия" — знание, мудрость), а также как собор Премудрости Божьей, Великая церковь и Айя-София. Возводилось оно в 532–537 годах по приказу императора Юстиниана как главный собор Восточной Римской империи. Архитекторы Исидор из Милета и Анфимий из Тралл создавали его на месте сгоревших христианских храмов, построенных в IV и V веках при императорах Константине I и Феодосии II. Собор Святой Софии был символом могущества Византийском империи — здесь проходили коронации византийских императоров и находилась резиденция Константинопольского патриарха. После разделения христианской церкви в 1054 году на католическую и православную собор стал главным храмом не только Византийской империи, но и всего православного мира.
В 1204 году, когда Константинополь захватили крестоносцы, собор был разграблен и лишился многих реликвий (согласно ряду свидетельств, в их числе было полотно, в которое, по легенде, был обернут после смерти Иисус Христос, впоследствии оно получило название "Туринская плащаница"). До 1261 года, когда город был отвоеван у крестоносцев, храм использовался Римско-католической церковью. После падения Византийской империи и завоевания Константинополя турками-османами в 1453 году по приказу султана Мехмеда II собор был превращен в мечеть Айя-София, и в течение почти 500 лет это была одна из основных мусульманских святынь. В 1934 году основатель современного турецкого государства Мустафа Кемаль Ататюрк, выступавший за секуляризацию общества, подписал декрет, в соответствии с которым зданию был присвоен статус музея.
Архитектура, убранство
Музей Айя-София — уникальный архитектурный комплекс, сохранивший элементы как христианской, так и мусульманской эпохи. Это здание почти тысячу лет оставалось самым большим культовым сооружением в христианском мире (до постройки католического кафедрального собора в Севилье в начале XVI века). Его длина составляет 100 м, ширина — 69,5 м, высота купола — 55,6 м, его диаметр — 32 м. Собор стал самой дорогостоящей постройкой византийских императоров: на его возведение было потрачено около 130 т золота.
Храм, сооруженный из мрамора и кирпича, пережил несколько землетрясений и пожаров, неоднократно восстанавливался и перестраивался. Его внутренняя отделка продолжалась на протяжении нескольких столетий и отличалась особой роскошью. В период османского правления собор был дополнен четырьмя минаретами, михрабом (ниша, которая указывает направление Мекки) и мраморным минбаром (кафедра в мечети).
В ходе реставрации в 1930-х и 1950-х годах под слоем штукатурки были обнаружены считавшиеся утерянными мозаики и фрески времен византийской эпохи. Таким образом, в настоящее время в храме можно видеть и изображение Иисуса Христа, и изречения из Корана на восьми огромных щитах, подвешенных на сводах (самые большие в мире произведения искусства исламской каллиграфии).
В 1985 году здание Музея Айя-София вместе с другими памятниками, расположенными в исторической части Стамбула, было включено в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Предложения об изменении статуса собора
С момента принятия решения о превращении здания в музей в 1934 году вопрос о возвращении ему статуса мечети поднимался неоднократно. Инициаторами выступали как различные религиозные организации, так и отдельные политики, которые подавали петиции в Государственный совет. Этот орган, выполняющий функцию Высшего административного суда страны, регулярно отклонял такие заявления из-за возможности возникновения политических последствий и ввиду туристического значения этого исторического объекта.
Однако в марте 2019 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что статус собора может быть изменен. Такой шаг он назвал ответом на признание Соединенными Штатами Иерусалима столицей Израиля (в декабре 2017 года) и суверенитета этого государства над Голанскими высотами (в марте 2019 года). 5 июня 2020 года Эрдоган поручил своим помощникам провести всестороннее изучение вопроса. 8 июня стало известно, что Государственный совет Турции принял к рассмотрению жалобу на решение 1934 года об изменении статуса Айя-Софии.
Представители Русской православной церкви считают, что попытки изменить статус музея приведут к нарушению "хрупких межконфессиональных и межрелигиозных балансов". Недовольство планами превратить Айя-Софию в мечеть высказали греческие власти. Так, министр иностранных дел Греции Йоргос Катрунгалос (2019) заявил, что Афины считают оскорблением как христиан, так и международного сообщества идею превратить собор из музея в мечеть.