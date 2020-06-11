На берегу Босфора: Айя-София — самый известный музей Турции

В настоящее время это сооружение известно по его первоначальному названию — собор Святой Софии (от греческого "софия" — знание, мудрость), а также как собор Премудрости Божьей, Великая церковь и Айя-София. Возводилось оно в 532–537 годах по приказу императора Юстиниана как главный собор Восточной Римской империи. Архитекторы Исидор из Милета и Анфимий из Тралл создавали его на месте сгоревших христианских храмов, построенных в IV и V веках при императорах Константине I и Феодосии II. Собор Святой Софии был символом могущества Византийском империи — здесь проходили коронации византийских императоров и находилась резиденция Константинопольского патриарха. После разделения христианской церкви в 1054 году на католическую и православную собор стал главным храмом не только Византийской империи, но и всего православного мира.

В 1204 году, когда Константинополь захватили крестоносцы, собор был разграблен и лишился многих реликвий (согласно ряду свидетельств, в их числе было полотно, в которое, по легенде, был обернут после смерти Иисус Христос, впоследствии оно получило название "Туринская плащаница"). До 1261 года, когда город был отвоеван у крестоносцев, храм использовался Римско-католической церковью. После падения Византийской империи и завоевания Константинополя турками-османами в 1453 году по приказу султана Мехмеда II собор был превращен в мечеть Айя-София, и в течение почти 500 лет это была одна из основных мусульманских святынь. В 1934 году основатель современного турецкого государства Мустафа Кемаль Ататюрк, выступавший за секуляризацию общества, подписал декрет, в соответствии с которым зданию был присвоен статус музея.

Архитектура, убранство

Музей Айя-София — уникальный архитектурный комплекс, сохранивший элементы как христианской, так и мусульманской эпохи. Это здание почти тысячу лет оставалось самым большим культовым сооружением в христианском мире (до постройки католического кафедрального собора в Севилье в начале XVI века). Его длина составляет 100 м, ширина — 69,5 м, высота купола — 55,6 м, его диаметр — 32 м. Собор стал самой дорогостоящей постройкой византийских императоров: на его возведение было потрачено около 130 т золота.

Храм, сооруженный из мрамора и кирпича, пережил несколько землетрясений и пожаров, неоднократно восстанавливался и перестраивался. Его внутренняя отделка продолжалась на протяжении нескольких столетий и отличалась особой роскошью. В период османского правления собор был дополнен четырьмя минаретами, михрабом (ниша, которая указывает направление Мекки) и мраморным минбаром (кафедра в мечети).