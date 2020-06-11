Обвиняемый в халатности глава Норильска продолжит исполнять свои обязанности

Как сообщили в четверг в СК РФ, возбуждено уголовное дело по факту халатности главы Норильска Рината Ахметчина из-за неисполнения своих должностных обязанностей во время разлива нефтепродуктов на ТЭЦ. Ему предъявлено обвинение в халатности по ч. 1 ст. 293 УК РФ.

НОРИЛЬСК, 11 июня. /ТАСС/. Мэр Норильска Ринат Ахметчин, которому предъявлено обвинение в халатности в связи с аварией на ТЭЦ-3, продолжит исполнять свои обязанности. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе администрации города.

"Да", - сообщили в пресс-службе в ответ на вопрос ТАСС о том, продолжит ли Ахметчин исполнение обязанностей главы города.

В пресс-службе отметили, что возбуждение уголовного дела не освобождает главу от должности.

По данным СК, глава города не организовал координацию деятельности управления по делам ГО и ЧС администрации Норильска, не обеспечил взаимодействия органов и должностных лиц местного самоуправления. Кроме того, не было контроля и наблюдения за состоянием окружающей среды, глава Норильска не спрогнозировал развития и последствий чрезвычайной ситуации на территории возглавляемого им муниципального образования. Статья, по которой главе Норильска предъявлено обвинение, предусматривает штраф до 120 тыс. рублей либо наказание в виде обязательных или исправительных работ.